Врачи Педиатрического университета спасли мальчика, упавшего с тарзанки

Петербургские врачи спасли школьника, который упал с тарзанки. Мальчик разбил лицо. Об этом сообщили в tg-канале "Новости Педиатрического университета".
Ребенок поступил в больницу на прошлой неделе. Пострадавшему понадобилась операция по репозиции костей носа.
Полученный результат оказался более чем удовлетворительным: он устроил как врачей, так и пациента и его родителей.
Врач-оториноларинголог Вячеслав Верезгов
Известно, что мальчик приехал в Северную столицу из Твери. Домой он вернулся довольным.
Ранее на Piter.tv: в Летнем саду пройдет праздник "Музеи – детям" 27 и 28 августа.
Фото: Piter.tv
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