Врачи Педиатрического университета спасли мальчика, упавшего с тарзанки

Ребенку сделали операцию на лице.

Петербургские врачи спасли школьника, который упал с тарзанки. Мальчик разбил лицо. Об этом сообщили в tg-канале "Новости Педиатрического университета".

Ребенок поступил в больницу на прошлой неделе. Пострадавшему понадобилась операция по репозиции костей носа.

Полученный результат оказался более чем удовлетворительным: он устроил как врачей, так и пациента и его родителей. Врач-оториноларинголог Вячеслав Верезгов

Известно, что мальчик приехал в Северную столицу из Твери. Домой он вернулся довольным.

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Фото: Piter.tv