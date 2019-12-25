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Врачи Педиатрического университета спасли мальчика, упавшего с тарзанки
Сегодня, 13:58
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Врачи Педиатрического университета спасли мальчика, упавшего с тарзанки

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Ребенку сделали операцию на лице.

Петербургские врачи спасли школьника, который упал с тарзанки. Мальчик разбил лицо. Об этом сообщили в tg-канале "Новости Педиатрического университета".

Ребенок поступил в больницу на прошлой неделе. Пострадавшему понадобилась операция по репозиции костей носа.

Полученный результат оказался более чем удовлетворительным: он устроил как врачей, так и пациента и его родителей.

Врач-оториноларинголог Вячеслав Верезгов

Известно, что мальчик приехал в Северную столицу из Твери. Домой он вернулся довольным. 

Ранее на Piter.tv: в Летнем саду пройдет праздник "Музеи – детям" 27 и 28 августа.

Фото: Piter.tv

Теги: педиатрический университет, спбгпму, упал с тарзанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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