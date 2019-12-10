Врачи Центра Алмазова прооперировали ребенка с помощью робота

К операции подключили da Vinci.

Хирурги петербургского центра Алмазова провели ребенку уникальную операцию с помощью робота. По данным медиков, пациентом стал девятилетний мальчик. Это первый случай в России, когда при помощи робота хирургическое вмешательство применено к столь юному пациенту.

Известно, что ребенок прибыл в город на Неве из Петропавловска-Камчатского. Врачи подтвердили у него диагноз, связанный с врожденной аномалией развития мочевыводительной системы. Кисту Мюллерова протока заметили еще осенью 2019 года. Само заболевание - частое явление Однако у пациента киста превосходила по размерам заполненный мочевой пузырь.

В операции принимал участие робот da Vinci. Он позволяет проводить операции при минимальной кровопотере, а также травматизации мягких тканей. Медики трудились на протяжении двух часов. На данный момент персонал центра удалил кисту. В ближайшее время пациента отправят домой.

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Фото: Piter.tv

