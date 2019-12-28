В СПбПУ разработали аппарат, лечащий опухоли молочной железы ультразвуком

Он способен справиться даже с небольшими злокачественными образованиями.

В Петербурге создали специальный аппарат, способный лечить опухоли молочных желез. Устройство создали на базе СПбГУ совместно с "Новосибирским приборостроительным заводом". Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на главу проекта, заведующего лабораторией ультразвуковых технологий Александра Берковича.

Специалист рассказал, что аппарат способен ликвидировать как доброкачественные, так и злокачественные образования. Он действует при помощи ультразвука. При этом пациентам не придется проходить через хирургическое вмешательство. В России это первый подобный образец. Он предназначен для небольших опухолей. Этот аппарат станет решением для тех, кому нельзя делать общий наркоз. В этом случае любой порез станет

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Беркович добавил, что за границей есть аналог устройства. Однако российский образец выгодно отличается от иностранного. В частности, там нужно передвигать облучатель, а в отечественной версии процесс идет электронным путем.

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Фото: Piter.tv

