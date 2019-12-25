В четверг, 2 аgреля, стало известно о том, что на фоне коронавируса петербургским врачам пообещали высокие зарплаты в Москве. Об этом сообщает "Фонтанка".
Врачей ищут для нового медцентра в поселении Вороновское Новой Москвы. Сейчас учреждение строится. Планируется, что там разместят 500 коек. В связи с этим кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы разместил новые вакансии. Так, врачам предлагают очень высокие зарплаты.
Например, анестезиологам-реаниматологам обещают зарплату 450 тысяч рублей за 15 рабочих суток. А врачам-инфекционистам будут платить 375 тысяч рублей в месяц. Отметим, что во всех вакансиях опыт работы указан небольшой.
Соответствующие объявления появились во всех регионах страны, включая Петербург.
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Фото:pixabay
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