Анестезиологам-реаниматологам, к примеру, обещают зарплату 450 тыс. рублей за 15 рабочих суток.

В четверг, 2 аgреля, стало известно о том, что на фоне коронавируса петербургским врачам пообещали высокие зарплаты в Москве. Об этом сообщает "Фонтанка".

Врачей ищут для нового медцентра в поселении Вороновское Новой Москвы. Сейчас учреждение строится. Планируется, что там разместят 500 коек. В связи с этим кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы разместил новые вакансии. Так, врачам предлагают очень высокие зарплаты.

Например, анестезиологам-реаниматологам обещают зарплату 450 тысяч рублей за 15 рабочих суток. А врачам-инфекционистам будут платить 375 тысяч рублей в месяц. Отметим, что во всех вакансиях опыт работы указан небольшой.

Соответствующие объявления появились во всех регионах страны, включая Петербург.

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