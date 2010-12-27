Врач сборной Венесуэлы по футболу погиб от выстрела в голову

Трагедия произошла 11 апреля.

Физиотерапевт молодежной сборной Венесуэлы по футболу Хесус Гуакаран был убит выстрелом в голову на выходе из аптеки. Об этом сообщает издание Fourfourtwo.

Это произошло утром 11 апреля, когда возле аптеки убийца выстрелил в Хесуса, а после оставил вещи Гуакарана не тронутыми и покинул место преступления на мотоцикле.

Своими соболезнованиями по поводу смерти соотечественника поделился нападающий сборной Соломон Рондон, выступавший когда-то в чемпионате России за "Зенит" и "Рубин".

Боль и чувство беспомощности рождает во мне тот факт, что жизнь в нашей стране ничего не стоит. Спасибо за все, Гуакаран. Я буду всегда помнить то счастье, что от тебя исходило. Мои глубочайшие соболезнования всей твоей семье. Написал нападающий в своем Twitter

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