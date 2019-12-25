Врач рассказала о правильном питании при коронавирусе

Среди самых вредных продуктов диетолог назвала сладости.

Эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровова дала рекомендации по питанию, которые способствуют более быстрому восстановлению при коронавирусе. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Для выздоровления необходим богатый полезными жирами продукт. К примеру, это может быть оливковое масло, которым хорошо заправлять овощные салаты. Хорошо подойдет и сливочное масло. Жиры должны составлять примерно 35% от калорийности рациона.

Елена Яровова рекомендовала не убирать из рациона белки, даже если нет аппетита. Можно приготовить легкий суп из индейки и овощей. Также для получения витаминов полезно делать смузи из петрушки, шпината, огурца, яблок.

Среди самых вредных продуктов диетолог назвала сладости – шоколадки, булочки, печенье лучше убрать на время лечения.

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