Ополаскиватель рта может защитить от заражения коронавирусом

Его можно использовать только в качестве профилактики.

Исследование показало, что ополаскиватели цетилпиридинийным хлоридом (CPC) могут потенциально подавлять активность вирусных частиц в полости рта. К такому предварительному выводу пришли исследователи независимой международной лаборатории Microbac Laboratories, сообщило РИА Новости со ссылкой на англо-нидерландскую компанию Unilever.

Отмечается, что средство для полости рта не может вылечить коронавирус, но на 99,9% может очистить рот от концентрации вирусов. Для этого всего лишь потребуется полоскать рот всего 30 секунд.

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рекомендовал каждый день пользоваться ополаскивателем для рта для минимизирования числа бессимптомных носителей коронавируса.

Ранее был раскрыт самый простой способ профилактики коронавируса в квартире.

Фото: Piter.TV