Врач рассказала, где можно подхватить микоплазменную пневмонию

У зараженных этой пневмонией есть лихорадка, кашель, боль в грудной клетке.

Терапевт и кардиолог Анна Ратникова рассказала, где можно заразиться микоплазменной пневмонией. По словам врача, этим заболеванием обычно страдают дети. Поэтому патоген обитает в школах, детских садах и поликлиниках. Об этом специалист рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

У зараженных этой пневмонией есть лихорадка, кашель, боль в грудной клетке. Кроме того, больные жалуются на неприятные ощущения в горле, насморк, высокую температуру и иногда конъюнктивит.

Микоплазменная пневмония вызывается пневмококком, чуть реже – стафилококком или пневмококком группы А. Сейчас в городе фиксируется не так много случаев микоплазменной пневмонии. Ситуация находится под контролем, отметила терапевт.

Лекарства для лечения этой пневмонии в Петербурге есть. Они действуют достаточно быстро, добавила Анна Ратникова.

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Фото: Piter.tv