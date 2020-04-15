Доктор Комаровский рассказал о шансе не заразиться коронавирусом при контакте с заболевшим

На вероятность заражения людей влияют несколько факторов.

Врач рассказал о шансе не заразиться коронавирусом при контакте с заболевшим. Об этом доктор Евгений Комаровский заявил в собственном видео на YouTube. Специалист пояснил, почему некоторые люди не заражаются инфекцией даже после непосредственного контакта с зараженным.

Медик напомнил, что сложно прогнозировать количество человек, которое способен заразить один пациент с COVID-19. Для этого требуется проанализировать множество факторов. Например, учитывать площадь помещения, температуру и влажность воздуха, выраженность симптомов инфицированного, а также состояние иммунитета окружающих людей.

Евгений Комаровский заметил, что снизить вероятность заражения поможет местный иммунитет. Этим защитным свойством обладают слизистые оболочки носа, гортани, бронхов. Они выделяют слизь, которая содержит вещества - секреторные иммуноглобулины. Они отвечают за нейтрализацию вирусов в местах, через которые инфекция пытается проникнуть в организм.

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии.

Видео: Youtube/Доктор Комаровский