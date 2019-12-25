Врач рассказал о риске стать лежачим больным при легкой форме COVID-19

Женщин среди них большинство.

Врач Коити Хирахата из токийской клиники Hirahata clinic заявил, что даже перенесённый в лёгкой форме COVID-19 может сделать пациента лежачим больным.

Медик рассказал, что так уже случилось с двумя третями переболевших коронавирусом — из 378 пациентов, которые находятся под наблюдением. Женщин среди них большинство — при этом, по словам Хирахата, лежачими довольно часто становятся молодые люди.

Подавляющее большинство — это молодые люди до 40–50 лет. Коити Хирахата, японский врач

Он отметил, что для тех больных, у которых заражение протекает в лёгкой форме, ниболее подвержены тяжёлым последствиям.

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