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Врач рассказал о риске стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
Сегодня, 9:15
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matveyvn

Врач рассказал о риске стать лежачим больным при легкой форме COVID-19

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Женщин среди них большинство.

Врач Коити Хирахата из токийской клиники Hirahata clinic заявил, что даже перенесённый в лёгкой форме COVID-19 может сделать пациента лежачим больным.

Медик рассказал, что так уже случилось с двумя третями переболевших коронавирусом — из 378 пациентов, которые находятся под наблюдением. Женщин среди них большинство — при этом, по словам Хирахата, лежачими довольно часто становятся молодые люди.

Подавляющее большинство — это молодые люди до 40–50 лет.

Коити Хирахата, японский врач

Он отметил, что для тех больных, у которых заражение протекает в лёгкой форме, ниболее подвержены тяжёлым последствиям.

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Фото: pixabay.com

Теги: врач, коронавирус, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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