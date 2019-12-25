Префект парижской полиции поздравил французов цитатой Троцкого

Иностранец прислал новогоднюю открытку с фразой советского революционера коллегам.

Префект парижской полиции поздравил французов цитатой революционера Льва Троцкого. По данным журналистов газеты Le Parisien, Дидье Лальман отправил коллегам по государственной службе и журналистам поздравительную открытку с фразой советского политика.

Я глубоко убежден, что мы нужный порядок совместными усилиями создадим, как бы ни каркали черные вороны. Только знайте и крепко помните, что вне этого — крах и гибель неизбежны. Лев Троцкий, 21 апреля 1918 текст поздравления

Европейский депутат от партии "Национальное объединение" Жан-Лен Лакапель напомнил Лальману, что Троцкий поддерживал "красный террор", политические репрессии и массовые убийства. Он уточнил, что из-за этого погибло не менее 140 тысяч человек.

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