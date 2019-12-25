Канцлер Германии поставит себе вакцину тогда, когда до нее дойдет очередь.

Ангела Меркель рассказала, когда сделает прививку от коронавируса. Канцлер Германии заявила в новогоднем обращении к нации, что собирается поставить себе вакцину от COVID-19 в то время, когда до нее дойдет очередь в рамках прививочной кампании. Слова политика распространила пресс-служба местного правительства.

Каждый день становится все больше вакцинированных, шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп - а далее уже все, кто захочет. Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В новогоднем обращении Меркель назвала появление вакцины от коронавирусной инфекции "символом надежды" следующего года. Она напомнила, что на территории ФРГ допустили использование пока что единственной вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Ее в приоритетном порядке получат сначала граждане страны, которые старше 80 лет, а также соцработники и медицинский персонал.

Меркель назвала самым необычным свое последнее новогоднее обращение.

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