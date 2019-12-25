В конце 2021 года Ангела Меркель перестанет быть канцлером Германии.

Ангела Меркель назвала самым необычным свое последнее новогоднее обращение. Канцлер Германии выступила перед нацией с традиционным роликом, подводящим итоги года. По словам политика, 2020 год может стать последним для нее в данной должности. Она заметила, что никогда ранее уходящий год не воспринимался настолько тяжело, а граждане не смотрели в будущее с такой надеждой. Она поздравила немцев "от всего сердца", а также пожелала здоровья, веры и божественного благословения.

По всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью. Я думаю, я не преувеличу, если скажу: никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что в сентябре 2021 года в ФРГ состоятся выборы в местный бундестаг. Ангела Меркель не планирует претендовать на пост канцлера. Она может еще раз выступить перед нацией в Новый год только в том случае, если ее преемник не успеет вступить в должность. Такая ситуация может сложиться в результате длительных коалиционных переговоров.

Меркель заявила, что Германия хочет хороших отношений с Россией, но есть ряд спорных пунктов.

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