Меркель заявила, что Германия хочет хороших отношений с Россией, но есть ряд спорных пунктов

На них нельзя закрыть глаза, по её мнению.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ хочет хороших отношений с Россией, но есть ряд спорных пунктов, на которые нельзя закрывать глаза. Об этом она рассказала во время выступления в Бундестаге.

Есть желание иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я это всегда говорила. Ангела Меркель, канцлер Германии

Она отметила, что в действиях РФ, однако, есть спорные пункты, на которые нельзя закрыть глаза.

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