Врач рассказал о приоритетных группах россиян для вакцинации от коронавируса

Первыми в РФ нужно привить контактирующих с больными.

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о приоритетных группах россиян для вакцинации от коронавируса. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

По его мнению, первыми в РФ нужно привить контактирующих с больными, после людей с хроническими заболеваниями, далее — пожилых.

При условии безопасности вакцины после успешно законченных клинических испытаний. Евгений Тимаков, врач-инфекционист

Ранее в Мариинской больнице назвали условия для выписки пациента после КОВИД.

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