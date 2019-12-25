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Врач рассказал о приоритетных группах россиян для вакцинации от коронавируса
Сегодня, 10:36
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matveyvn

Врач рассказал о приоритетных группах россиян для вакцинации от коронавируса

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Первыми в РФ нужно привить контактирующих с больными.

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о приоритетных группах россиян для вакцинации от коронавируса. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

По его мнению, первыми в РФ нужно привить контактирующих с больными, после людей с хроническими заболеваниями, далее — пожилых.

При условии безопасности вакцины после успешно законченных клинических испытаний.

Евгений Тимаков, врач-инфекционист

Ранее в Мариинской больнице назвали условия для выписки пациента после КОВИД.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, вакцинация, инфекционист
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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