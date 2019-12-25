Врач рассказал о приоритетных группах россиян для вакцинации от коронавируса

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о приоритетных группах россиян для вакцинации от коронавируса. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
По его мнению, первыми в РФ нужно привить контактирующих с больными, после людей с хроническими заболеваниями, далее — пожилых.
При условии безопасности вакцины после успешно законченных клинических испытаний.
Евгений Тимаков, врач-инфекционист
Ранее в Мариинской больнице назвали условия для выписки пациента после КОВИД.
Фото: pixabay.com
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