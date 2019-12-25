В Мариинской больнице назвали условия для выписки пациента после КОВИД

Решение о выписке из стационара принимает лечащий врач совместно с заведующим отделением.

В Мариинской больнице Петербурга назвали главные условия для выписки пациента, перенесшего коронавирус. Согласно "Временным методическим рекомендациям МЗ РФ", пациента могут отправить домой, если:

- температура ниже 37,5 градусов;

- отсутствуют признаки дыхательной недостаточности (сатурация на воздухе не менее 95%);

- уровень С-реактивного белка менее десяти.

При соблюдении этих требований пациента отправляют на амбулаторное лечение независимо от результата теста ПЦР-диагностики. Решение о выписке принимает лечащий врач совместно с заведующим отделением, пишут "Невские Новости".

В минувший вторник, 8 декабря, на улице Доблести скончался 65-летний мужчина, которого только что выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. По дороге домой мужчина начал задыхаться, упал на землю и умер до прибытия скорой помощи. Сведения о данном инциденте направлены в Следственный комитет.

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