Врач рассказал о переполненном COVID-госпитале под Саратовом

Андрей Мискарян заметил, что коечного фонда не хватает для пациентов в стационаре.

Врач рассказал о переполненном COVID-госпитале в Аткарском районе Саратовской области. Информацией медик поделился с подписчиками в аккаунте местного медицинского учреждения в социальной сети Instagram. Специалист уточнил, что в настоящее время в больнице развернуто только 65 инфекционных коек при имеющихся 72 пациентах с коронавирусной инфекцией.

Ситуация очень тяжелая, на 65 развернутых койках в инфекционном отделении находятся 72 человека, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии. Ситуация с переводами в другие COVID-госпитали очень сложная. Андрей Мискарян, заведующий инфекционным отделением

Эксперт заметил, что ни одному пациенту не будет отказано в медицинской помощи, если ему понадобится госпитализация в стационаре. Он напомнил, что показаниями для этого является продолжительная лихорадка и снижение сатурации кислорода в крови. Доктор призвал жителей района не затягивать с обращением к врачам. Он напомнил, что в районной поликлинике работают два специальных кабинета, которые принимают больных. Там фиксируются большие очереди, но при этом доктора принимают всех.

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Фото и видео: Instagram / atkrb64