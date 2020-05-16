Врач рассказал, как вылечился от коронавируса при помощи плазмы

На днях его уже выписали.

Первым "коронавирусным" пациентом, кому перелили плазму донора, переболевшего COVID-19, стал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии городской больницы №40 Дмитрий Ильин. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.

Врач рассказал в своем видеообращении, что заболевание коронавирусной инфекцией с двусторонней пневмонией — это очень тяжелое заболевание. Лучше всего останавливать болезнь на ранних этапах, добавил специалист. Ильин также отметил, что данные методики лечения являются универсальными – после переливания донорской плазмы на вторые сутки сразу же улучшилось состояние здоровья.

Доктора выписали на днях, так как он быстро пошел на поправку.

Напомним, ранее стало известно о первых успешных результатах лечения плазмой крови пациентов с COVID-19. Первый пациент отметил, что уже на вторые сутки после введения плазмы почувствовал "перелом" в течении инфекции. Второй пациент был переведен из реанимационного отделения. У третьего больного наблюдается отчетливая положительная динамика.

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