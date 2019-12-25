Врач перечислил условия снятия карантина

Доктор Комаровский рассказал, чем будет руководствоваться государство, прежде чем снять введенные ограничения.

Медик перечислил условия снятия карантина. Об этом врач Евгений Комаровский рассказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале. Специалист объяснил, когда власти могут принять решение об ослаблении мер по самоизоляции населения. Врач рассказал, что в первую очередь больницы должны иметь возможность безопасно лечить всех поступивших пациентов. Для этого медики не должны прибегать к кризисным стандартам лечения.

То есть чтобы перед врачом не было выбора, кого из двух пациентов подключать к единственному аппарату ИВЛ прокомментировал Комаровский

Следующими по важности пунктами медик назвал способность государства проверять всех граждан с симптомами коронавируса, а также организовывать мониторинг подтвержденных случаев заражения, а также контактировавших с инфицированными людьми.

Для ослабления мер необходимым условием будет считаться сокращение случаев заражения, которое происходит не менее чем в течение двух недель.

Доктор Комаровский объяснил, как нужно дезинфицировать маски.