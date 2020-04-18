Доктор Комаровский объяснил, как нужно дезинфицировать маски

Специалист поделился советами на своем YouTube-канале.

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос читателей о том, как следует дезинфицировать защитные маски.

Комаровский поделился недоумением, почему люди часто кипятят маски, прогревают их в микроволновой печи или кладут в спирт. Эксперт предложил стирать маску руками в мыльной воде, а не в стиральной машине. Для этого можно использовать стиральный порошок, средство для мытья посуды или "белизну", отметил доктор. Сами маски нужно просто замочить в тазике, после чего сполоснуть и повесить на сушку.

Телеведущий отметил, что подобные манипуляции можно провести и с одноразовой маской, чем выходить на улицу вообще без нее.

Ранее мы сообщали о том, что доктор Комаровский рассказал о шансе не заразиться коронавирусом при контакте с заболевшим. Специалист пояснил, почему некоторые люди не заражаются инфекцией даже после непосредственного контакта с зараженным.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский