Врач объяснил, людей с какими заболеваниями могут лишить прав в 2023 году

Сотрудники ГИБДД получат полномочия лишать водителей прав на основании данных о состоянии их здоровья. Нововведение вступит в силу в марте 2023 года.

Врач общей практики Борис Шеляпин рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", люди с какими заболеваниями могут лишиться права водить машину.

По словам специалиста, речь идет о психиатрических, неврологических заболеваниях, а также заболеваниях зрения.

Проблема в том, что среди заболеваний психиатрического перечня имеется ряд диагнозов, сомнительных, очень распространенных. И когда, как сейчас происходит, человек для получения прав проходит медицинскую комиссию, то врач медицинской комиссии решает, может человек управлять транспортом или нет. В сложных случаях это делает врачебная комиссия, коллегиально. Борис Шеляпин.

Сейчас водители проходят медкомиссию каждые 10 лет, однако за это время может многое измениться.

Новый закон предполагает, что ГИБДД сможет получать доступ к данным Минздрава РФ.

Фото: Piter.tv (архив)