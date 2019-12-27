Медик объяснил, почему в стране растет число новых пациентов с сахарным диабетом.

Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России. Об этом журналистам RT рассказал старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков. Специалист назвал факторы, которые влияют на распространение данной болезни.

Эксперт напомнил, что в 2019 году согласно статистике Минздрава число впервые выявленных случаев сахарного диабета возросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом в 2010 году. В прошлом году медики зарегистрировали 410,5 тысяч россиян с данным диагнозом.

Люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно Илья Барсуков, врач

По словам специалиста, количество пациентов с диабетом растет, так как увеличивается доля возрастного населения. Он добавил, что особенно это касается теплых регионов, в которые граждане РФ переезжают из северных областей.

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