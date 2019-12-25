Врач объяснил появление непреодолимого желания съесть шоколад

Причин может быть несколько.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала рассказала "Комсомольской правде" о причинах, из-за которых у человека возникает сильная тяга к шоколаду.

Как оказалось, огромное желание съесть шоколад указывает на нехватку в организме веществ, выступающих в роли антидепрессантов. Также желание съесть шоколад может возникнуть неосознанно, чтобы повысить мозговую активность.

Анатолий Бала отметил еще одну причину сильного желания съесть сладость — пищевая привычка. Зависимость от шоколада сравнима с той, что человек испытывает при регулярном потреблении чая и кофе.

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