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Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

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Вакцинация не означает отмены социальной дистанции и масочного режима.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России. По его словам, для этого необходимо провакцинировать 60-70% населения ко второй половине года или хотя бы к концу лета.

Он отметил, что в проценты могут входить и переболевшие граждане, имеющие антитела к коронавирусу.

Тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята.

Николай Малышев, врач-инфекционист

Он отметил, что вакцинация не означает отмены социальной дистанции и масочного режима.

Ранее в России впервые получили изображение британского штамма коронавируса.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: вакцинация, врач, коронавирсные ограничения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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