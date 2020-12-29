Врач назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев назвал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России. По его словам, для этого необходимо провакцинировать 60-70% населения ко второй половине года или хотя бы к концу лета.
Он отметил, что в проценты могут входить и переболевшие граждане, имеющие антитела к коронавирусу.
Тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята.
Николай Малышев, врач-инфекционист
Он отметил, что вакцинация не означает отмены социальной дистанции и масочного режима.
Ранее в России впервые получили изображение британского штамма коронавируса.
Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"
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