Нейрохирург назвал симптомы рака мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев рассказал в интервью "Вечерней Москве" о симптомах рака головного мозга.
За помощью к онкологу и на магнитно-резонансную томографию нужно идти, если человека беспокоят хронические головные боли, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей.
К тому же есть разные виды рака головного мозга, некоторые из них лечатся. Однако у ряда пациентов диагностируют глиобластому – злокачественную опухоль, избавления от которой пока не найдено.
Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью.
Алексей Кащеев
Причины развития глиобластомы не установлены, ведущий фактор —это генетическая поломка.
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Видео: YouTube/ Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова
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