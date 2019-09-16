Нейрохирург назвал симптомы рака мозга

Есть разные виды рака головного мозга, некоторые из них лечатся.

Кандидат медицинских наук, нейрохирург Алексей Кащеев рассказал в интервью "Вечерней Москве" о симптомах рака головного мозга.

За помощью к онкологу и на магнитно-резонансную томографию нужно идти, если человека беспокоят хронические головные боли, прогрессирующее падение зрения и онемение конечностей.

К тому же есть разные виды рака головного мозга, некоторые из них лечатся. Однако у ряда пациентов диагностируют глиобластому – злокачественную опухоль, избавления от которой пока не найдено.

Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия дают определенный контроль за ростом опухоли, но не решают проблему полностью. Алексей Кащеев

Причины развития глиобластомы не установлены, ведущий фактор —это генетическая поломка.

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Видео: YouTube/ Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова