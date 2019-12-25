Врач назвал допустимые дозы алкоголя, превышение которых ведет к инсульту

Как отметил специалист, если человек не употребляет алкоголь даже в маленьких количествах, то не нужно и начинать.

Дозы алкоголя, которые можно принимать без ущерба для здоровья человека, очень маленькие. Превышение норм увеличивает риск развития инсульта. Об этом рассказал заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова Михаил Гиляров.

Как отметил специалист, если человек не употребляет алкоголь даже в маленьких количествах, то не нужно и начинать.

Мужчине можно в сутки пить около 140 граммов алкоголя, что равняется половине бутылки пива, женщинам в это же время можно в два раза меньше.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября.

В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л.

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