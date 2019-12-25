В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л

Доля граждан, который пьют пиво каждый день, по данным Минздрава, составляет 70%.

В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 литра. Соответствующую инициативу готовят в Госдуме, пишут "Известия".

Авторами законопроекта стали 16 депутатов и один член Совета Федерации из "Единой России". Они считают, что данные ограничения соответствуют майским указам Владимира Путина 2018 года, в которых было сказано о том, что продолжительность жизни граждан России должна увеличиться до 80 лет.

Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения. цитата из пояснительной записки к законопроекту

Парламентарии отмечают, что особенно это касается граждан детородного возраста. Они привели данные из статистики Минздрава, которая говорит о том, что 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкоголь.

Доля граждан, который пьют пиво каждый день, по данным Минздрава, составляет 70%.

Ранее Путин считает, что за годы во власти сохранил человеческие качества.

Фото: pixabay.com