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В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л
Сегодня, 9:56
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matveyvn

В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л

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Доля граждан, который пьют пиво каждый день, по данным Минздрава, составляет 70%.

В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 литра. Соответствующую инициативу готовят в Госдуме, пишут "Известия".

Авторами законопроекта стали 16 депутатов и один член Совета Федерации из "Единой России". Они считают, что данные ограничения соответствуют майским указам Владимира Путина 2018 года, в которых было сказано о том, что продолжительность жизни граждан России должна увеличиться до 80 лет.

Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения.

цитата из пояснительной записки к законопроекту

Парламентарии отмечают, что особенно это касается граждан детородного возраста. Они привели данные из статистики Минздрава, которая говорит о том, что 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкоголь.

Доля граждан, который пьют пиво каждый день, по данным Минздрава, составляет 70%.

Ранее Путин считает, что за годы во власти сохранил человеческие качества.

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь, пиво, пэт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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