Он отметил, что работа в моральном плане компенсирует ограничения.

Президент России Владимир Путин считает, что за годы во власти сохранил человеческие качества. Заявление он сделал во время интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он рассказал, что университетские друзья утверждают, что глава государства практически не изменился. Сам он считает, что со стороны виднее.

По словам Путина, ему самому не хотелось бы потерять человеческие качества, хотя иногда ему кажется, что он превращается в функцию. Он отметил, что должность главы государства сказывается на взаимоотношениях с близкими.

Путин добавил, что работа всё-таки накладывает ограничения. Журналист Андрей Ванденко спросил у президента — может ли он встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива.

Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет. Владимир Путин, президент России

При этом, сказал глава государства, работа в моральном плане компенсирует ограничения. Так, заявил он, большое моральное удовлетворение получаешь от доверия людей.

Ранее Путин заявил, что испытание "Циркона" - большое событие для России.

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