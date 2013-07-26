Врач-иммунолог: у России есть силы и средства, чтобы отразить угрозу оспы обезьян

Он добавил, что провакцинировал бы всех, потому что никто не может исключать мутацию вируса, при которой он может получить возможность передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Специалист заявил, что в России действует система противодействия подобным вирусам. В России пока нет заразившихся, передает телеканал "360".

Как рассказал Жемчугов, в стране действует мощнейшая противочумная система. Именно благодаря ей в начале 60-х годов прошлого века в России ликвидировали мощную вспышку натуральной оспы. Ее погасили мгновенно благодаря вакцинации. Он добавил, что провакцинировал бы всех, потому что никто не может исключать мутацию вируса, при которой он может получить возможность передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Фото: pexels

