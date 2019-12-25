Врач рассказала о возможности повторно заразиться коронавирусом

Вопрос возник в связи с возвращением некоторых пациентов в больницы.

Точных данных о том, можно ли заразиться повторно коронавирусом, пока не существует. При этом вероятность повторных заражений, если говорить о других вирусных инфекциях, не очень высокая. Об этом "Невским Новостям" рассказала врач иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупных медицинский учреждений Надежда Логинова.

В данной ситуации вопрос возник в связи с возвращением пациентов. Но речь идет не о новом заражении, как уточнила врач, а рецидиве инфекции, которая принимает хроническую форму. Надежда Логинова заявил, что очень важно добиться полного исчезновения всех проявлений инфекции. Это должно подтверждать анализами и рентгеном.

Медик заключила, что четкий ответ на этот вопрос сейчас никто не сможет дать, так как коронавирус всё ещё изучается.

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Фото: Piter.TV