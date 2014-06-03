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Врач Мосли: пение и горячий душ помогут быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств
Сегодня, 11:02
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Врач Мосли: пение и горячий душ помогут быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств

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Эксперт назвал несколько способов повлиять на уровень кортизола.

Врач Майкл Мосли рассказал о том, что пение и горячий душ помогут быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств. Такое мнение специалист высказал в рамках статьи для британского издания The Daily Mail. Эксперт посоветовал читателям использовать особую технику распевки для снижения уровня кортизола. Этот гормон отвечает в организме за реакцию на стресс.

Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу). Это может сработать практически мгновенно.

Майкл Мосли, медик

Вторым методом для снижения уровня кортизола врач считает нахождение под струями горячей воды. Ежедневное погружение в горячую воду снизит кровяное давление, так как тепло расширяет сосуды. В свою очередь это упрощает работу сердца, связанную с циркуляцией крови.

Третьим методом врач назвал употребление в рацион питания темного шоколада, содержащего в себе не менее 75% какао.

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: the daily mail, гормоны, кортизол, майкл мосли
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Здоровье,

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