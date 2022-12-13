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Топ-менеджер военно-промышленной компании погиб в авиакатастрофе вместе с женой

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В несчастном случае погиб Джефф Лампкин, его супруга Пэтти и их друзья..

Британское издание The Daily Mail рассказал о том, что топ-менеджер американской компании-производителя оружия Raytheon Джефф Лампкин погиб вместе с супругой Пэтти в авиакатастрофе, которая произошла на территории США. Известно, что экипаж пытался перелететь через Мексиканский залив. Группа летела из местного города Санкт-Петербург в штате Флорида до города Венеция  штата Флорида. Вечером около побережья воздушный борт упал в воду. В настоящее специалисты достают обломки самолета погибшего заместителя директора оружейной корпорации. Напомним, что именно Raytheon занимается изготовлением противовоздушных комплексов Patriot. По предварительной версии следствия, произошел несчастный случай, когда погибший вместе с женой возвращался домой после ужина на частном одномоторном борту. Вместе с ними в самолете находились друзья.

Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском пилота украинского самолета.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: raytheon, the daily mail, впк, джефф лампкин, опк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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