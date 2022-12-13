Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском пилота украинского самолета

Мужчина не знал, что летит на территорию России.

В социальных сетях опубликована видеозапись допроса задержанного пилота легкомоторного украинского самолета, чье воздушное средство разбилось на территории российского региона. В кадре мужчина рассказывает о том, что проживает в городе Мерефа Харьковской области. Он пояснил, что не знает о том, что должен лететь на территорию РФ. Заказчики дали ему поручение пролететь на малой высоте за ведущим, после чего сделать фотографии в тот момент, когда ему скажут. За выполнение задания пилоту пообещали выплатить 50 тысяч гривен (108 970 рублей), а старт происходил с площадки заброшенного предприятия.

Было сказано, что мы летим на юг по маршруту из Киевской области, в сторону юга. мужчина

Напомним, что 5 апреля украинский легкомоторный самолет по неустановленным пока причинам потерпел крушение в Брянской области. Его летчик был задержан пограничниками при попытке сбежать на территорию Украины.

Минобороны России сообщило, что ВС РФ сорвали контратаку украинских войск близ Северска.

Фото и видео: Telegram / BAZA