Минобороны России сообщило, что ВС РФ сорвали контратаку украинских войск близ Северска

Игорь Конашенков рассказал о работе военных по краснолиманскому направлению.

Группировка российских войск "Центр" сорвала контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую противник пытался провести в районе Северска в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 апреля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции ВС РФ на краснолиманском направлении ликвидировали свыше 80 человек личного состава ВСУ, бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30. Боевые задачи выполнялись при участии тяжелых огневых систем и артиллерии.

Сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск (ДНР), а также поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России