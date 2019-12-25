Врач назвал самых защищенных от COVID-19 коронавируса людей

Это представительницы женского пола.

Наименее уязвимы перед коронавирусом женщины в возрасте от 20 до 40 лет. В этот период у женщин активно вырабатываются женские половые гормоны эстрогены, которые поддерживают эластичность сосудов и не загущают кровь. А это, в свою очередь, облегчает течение заболевания. Об этом NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

У мужчин намного меньше эстрогеном, основной половой гормон у них – тестостерон, который склеивает эритроциты. Поэтому у мужчин свертываемость крови выше. А при коронавирусе кровь начинает сгущаться, поэтому у мужского пола более высокий риск заболеть в тяжелой форме.

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Фото: Piter.tv