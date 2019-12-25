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Впервые за долгое время в Москве за сутки выявили более 1000 случаев коронавируса
Сегодня, 10:30
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MShaffter

Впервые за долгое время в Москве за сутки выявили более 1000 случаев коронавируса

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Заболеваемость коронавирусом с наступлением осени растет в Москве и в целом по России и Миру.

В Москве за сутки более тысячи заболевших.

С наступлением осени заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и в Москве плавно пошла вверх. Так в столице долгое время за сутки выявлялось около 600 - 700 новых случаев.

За эту неделю заболеваемость стала расти. Так по состоянию на утро четверга 24 сентября эта цифра перевалила психологическую отметку в тысячу. На сегодняшнее утро в Москве зафиксирован  1050 случай инфицирования.

Умерло за сутки в Москве 15 человек, выписаны по выздоровлению 1 304 пациента, сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

Ранее: Статистика по коронавирусу по регионам России на 24 сентября

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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