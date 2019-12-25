Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус выявили у более 6,5 тысяч человек.
ИЦК сообщает, что по состоянию на утро четверга 24 сентября в России коронавирус официально подтвержден у 6 595 человек в 84 регионах. У 1 580 человек (24,0%) коронавирус протекает бессимптомно.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Чеченская Республика 0,2%
3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
Распределение по субъектам:
Москва 1050
Санкт-Петербург 215
Московская область 205
Ростовская область 189
Воронежская область 162
Нижегородская область 160
Ставропольский край 142
Кемеровская область 136
Свердловская область 131
Ханты-Мансийский АО 130
Ульяновская область 120
Самарская область 110
Волгоградская область 108
Саратовская область 104
Архангельская область 102
Оренбургская область 102
Красноярский край 102
Краснодарский край 95
Пензенская область 93
Республика Крым 83
Республика Дагестан 82
Удмуртская Республика 81
Ямало-Ненецкий АО 81
Алтайский край 81
Иркутская область 80
Хабаровский край 76
Мурманская область 75
Пермский край 75
Челябинская область 75
Республика Саха (Якутия) 75
Омская область 72
Забайкальский край 72
Республика Коми 71
Кировская область 71
Приморский край 70
Республика Калмыкия 67
Карачаево-Черкесская Республика 67
Тюменская область 67
Республика Бурятия 66
Республика Алтай 65
Томская область 65
Новосибирская область 63
Белгородская область 61
Ленинградская область 57
Астраханская область 55
Орловская область 52
Республика Ингушетия 52
Ивановская область 47
Ярославская область 46
Курская область 44
Вологодская область 43
Калужская область 40
Рязанская область 40
Новгородская область 40
Кабардино-Балкарская Республика 40
Магаданская область 40
Тамбовская область 39
Калининградская область 39
Брянская область 38
Республика Карелия 38
Республика Тыва 38
Костромская область 37
Республика Хакасия 37
Тверская область 35
Республика Башкортостан 35
Сахалинская область 35
Липецкая область 34
Республика Северная Осетия 34
Владимирская область 33
Республика Мордовия 32
Тульская область 30
Амурская область 30
Курганская область 28
Чувашская Республика 27
Камчатский край 27
Псковская область 25
Республика Адыгея 24
г. Севастополь 23
Республика Марий Эл 22
Республика Татарстан 22
Смоленская область 20
Еврейская АО 14
Чеченская Республика 4
Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 128 836 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 929 829 пациентов полностью выздоровели ( за сутки +6 130). Скончались за все время 19 948, за сутки умерли 149 человек.
Статистика по коронавирусу по регионам за 23 сентября.
Фото:pixabay
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