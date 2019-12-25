Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России плавно идет вверх.

В России за сутки коронавирус выявили у более 6,5 тысяч человек.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро четверга 24 сентября в России коронавирус официально подтвержден у 6 595 человек в 84 регионах. У 1 580 человек (24,0%) коронавирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,2%

3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%

Распределение по субъектам:



Москва 1050

Санкт-Петербург 215

Московская область 205

Ростовская область 189

Воронежская область 162

Нижегородская область 160

Ставропольский край 142

Кемеровская область 136

Свердловская область 131

Ханты-Мансийский АО 130

Ульяновская область 120

Самарская область 110

Волгоградская область 108

Саратовская область 104

Архангельская область 102

Оренбургская область 102

Красноярский край 102

Краснодарский край 95

Пензенская область 93

Республика Крым 83

Республика Дагестан 82

Удмуртская Республика 81

Ямало-Ненецкий АО 81

Алтайский край 81

Иркутская область 80

Хабаровский край 76

Мурманская область 75

Пермский край 75

Челябинская область 75

Республика Саха (Якутия) 75

Омская область 72

Забайкальский край 72

Республика Коми 71

Кировская область 71

Приморский край 70

Республика Калмыкия 67

Карачаево-Черкесская Республика 67

Тюменская область 67

Республика Бурятия 66

Республика Алтай 65

Томская область 65

Новосибирская область 63

Белгородская область 61

Ленинградская область 57

Астраханская область 55

Орловская область 52

Республика Ингушетия 52

Ивановская область 47

Ярославская область 46

Курская область 44

Вологодская область 43

Калужская область 40

Рязанская область 40

Новгородская область 40

Кабардино-Балкарская Республика 40

Магаданская область 40

Тамбовская область 39

Калининградская область 39

Брянская область 38

Республика Карелия 38

Республика Тыва 38

Костромская область 37

Республика Хакасия 37

Тверская область 35

Республика Башкортостан 35

Сахалинская область 35

Липецкая область 34

Республика Северная Осетия 34

Владимирская область 33

Республика Мордовия 32

Тульская область 30

Амурская область 30

Курганская область 28

Чувашская Республика 27

Камчатский край 27

Псковская область 25

Республика Адыгея 24

г. Севастополь 23

Республика Марий Эл 22

Республика Татарстан 22

Смоленская область 20

Еврейская АО 14

Чеченская Республика 4

Ненецкий автономный округ 2



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 128 836 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 929 829 пациентов полностью выздоровели ( за сутки +6 130). Скончались за все время 19 948, за сутки умерли 149 человек.

Статистика по коронавирусу по регионам за 23 сентября.

Фото:pixabay