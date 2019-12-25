Впервые за 12 лет вырастет плата за социальное жилье в Петербурге

Согласно расчетам Смольного, повышение платы за наем будет приносить в казну города 628 млн рублей в год.

На заседании 1 июня депутаты ЗакСа поддержали изменения платы за наем жилья. Об этом заявил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

В Петербурге всего порядка 2 млн квартир, город является собственником 146 тыс. из них. Для арендаторов плату поднимут в среднем с 4,14 рублей за метр до 10,83 рубля. Как объяснил Сухенко, квартира 60 метров – было 250 рублей, будет 650 рублей. На фоне платежей жилищно-коммунальных услуг (порядка 6 тысяч рублей для такой квартиры) 650 рублей – это не такая уж большая финансовая нагрузка.

Согласно расчетам Смольного, повышение платы за наем будет приносить в казну города 628 млн рублей в год. Для арендаторов недвижимости города, использующих меры поддержки по оплате жилья, город и Федерация планируют выделить 93 млн рублей. На брифинге в Мариинском дворце председатель петербургского парламента Александр Бельский заявил, что "дюди, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, получают льготы, на них эти изменения не распространяются".

Ранее мы сообщали, что Путин предложил установить новые выплаты многодетным семьям. Президент напомнил, что за наличие ордена предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

