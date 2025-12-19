В Петербурге обсуждают введение платной парковки во дворах домов

Дворовые парковки в Петербурге могут изменить правила для водителей.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга представлена инициатива о регулировании парковки на внутридворовых территориях, включая возможное введение платных мест для отдельных категорий транспорта.

Депутат Законодательного собрания Александр Ходосок выступил с предложением установить регулирующие дорожные знаки во дворах жилых домов Санкт-Петербурга. Он отметил, что действующее федеральное законодательство не распространяется на внутридомовые и внутриквартальные территории, поскольку они не относятся к улично-дорожной сети. По словам депутата, одной из ключевых проблем остается дефицит парковочных мест во дворах. Существующие нормативы не позволяют обеспечить парковкой всех автовладельцев, что приводит к перегруженности придомовых территорий. В связи с этим Ходосок предложил рассмотреть возможность организации платных парковочных пространств во дворах для отдельных категорий водителей.

В настоящее время законодательно закрепить подобные изменения невозможно, так как органы местного самоуправления и районные администрации не наделены соответствующими полномочиями. В качестве одного из возможных решений рассматривается передача полномочий по регулированию дворовых парковок районным администрациям, которые уже отвечают за благоустройство и уборку придомовых территорий.

