Впервые в Петербурге прошел форум выпускников СПБГЭУ

Впервые в Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» прошел Форум выпускников Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

В мероприятии приняли участие более 500 выпускников, среди них - представители бизнеса, политики, науки и сферы образования.

То, что сегодня на сцене здесь присутствуют наши капитаны, лидеры России, нам даст возможность обсудить послушать их мнения – как нам двигаться дальше, как университетское образование позволяет достичь таких больших высот.

ИГОРЬ МАКСИМЦЕВ, Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета

Я хотел отметить, что газпром переехал в Петербург и, без сомнения, выпускники вышей школы и в том числе ФИНЭКА, думаю, смогут найти свою профессию, начать свой трудовой путь здесь в Петербурге, в рамках администрации компании.



АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром», Председатель Попечительского совета СПбГЭУ



Встреча выпускников организована впервые после объединения в 2012 году трех ведущих экономических вузов Санкт-Петербурга – ФИНЭК, ИНЖЭКОН,СПбГУСЭ.

ФИНЭКовское братство – это очень сильное братство. Мы общаемся друг с другом, поддерживаем друг с другом. Особенно когда я стал священником. Ко мне приходят мои сокурсники, мои преподаватели то же приходят в гости. Такие мероприятия проводить – это очень хорошая идея, объединение вместе людей. Это редко где бывает, когда Альма-матер заботится о своих выпускниках, вспоминает о них. Это очень приятно.

СЕРГИЙ КУБЫШКИН, священник, выпускник ФИНЭК



Мы сегодня представляем студенческий совет, мы хотим развиваться и для нас этот форум как некая точка, где мы можем с кем-нибудь познакомиться и привлечь к себе внимание. Мы на собственном опыте убедились, что это действительно возможность познакомиться с компаниями и менеджерами, которые могут помочь нам, как студентам привлечь к стажировке.

КОНОНОВ АНДРЕЙ, МЕЛЬНИК АЛЁНА, студенты СПБГЭУ



В рамках форума прошли панельные сессии с участием ведущих экспертов и практиков СПБГЭУ. Презентации стратегических проектов Ассоциации выпускников, а также пленарное заседание «Университет в экономике будущего».



Это первый форум, раньше не было. Он оказался очень успешным. Мы видели горящие глаза наших выпускников, которые находились в зале. Мы слушали очень интересные выступление капитанов экономики, которые вышли из нашего вуза и которые достигли больших высот, руководят крупнейшими компаниями, возглавляют ведущие мировые евроазиатские объединения. И нам конечно очень приятно, что вот этот диалог, он по многим просьбам коллег, которые выступали – будет продолжен. У нас очень большая история университета и мы считаем, что общение вуза, студентов, педагогов с выпускниками – это главнейшая задача на сегодняшнем этапе развития нашей страны.

ИГОРЬ МАКСИМЦЕВ, Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета



Выпускники разных лет встретились в этот день в экспофоруме. Они с радостью вспомнили студенческие годы.

Студенческие годы, безусловно, я помню, потому что это были одни из лучших лет жизни, в университете было много чего интересного. Мы учились не в самый лучший период для университета, в 95-м году. Но вспомнить много чего можно, это конечно и первая любовь, самое курьезное было как раз с первой любовью – она училась в другой группе и сдавала все те же экзамены и по трем предметам я очень хорошо выучил как раз ее билеты и мне три раза подряд потом попадались ее билеты. Вот это было действительно курьезно.

ИЛЬЯ ШЕСТАКОВ, заместитель министра сельского хозяйства РФ



Очень много ярких воспоминаний, мне очень приятно, что рядом со мной стоит мой учитель, мой научный руководитель, мои диссертации, это конечно же создает особую атмосферу и на сегодняшнем форуме. Мы вспоминаем студенческие годы и годы аспирантуры, как отметил наш ректор – мы смотрим в будущее.Я думаю у ФИНЭКА новый вызов – позиционировать себя в рамках евразийского сообщества в качестве университета, который будет формировать новую евразийскую элиту.

ТИГРАН САРКИСЯН, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

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Вера Иптышева, Глеб Лялин