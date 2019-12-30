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Впервые в году пробки в Петербурге достигли максимума
Сегодня, 10:05
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Alena_Zinovieva

Впервые в году пробки в Петербурге достигли максимума

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Утром 13 января загруженность на дорогах достигла 6 баллов.

В понедельник, 13 января, пришлось туго многим петербургским автомобилистам. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", к 8:41 загруженность дорог в городе достигла 6 баллов, в 9:09 ситуация также не изменилась. Стоит отметить, что такой показатель в утренние часы фиксируется в Северной столице впервые в наступившем году.

Пользователи "Яндекс. Навигатора" дружно "обрадовались" встрече родителей школьников и офисных работников. Многие просят быть терпимее и пытаются шутить.

На момент 9:55 в красный цвет окрасился участок Пироговской набережной, Троицкий и Литейный мосты, Арсенальная набережная, Садовая улица от пересечения с Невским проспектом и до Итальянской улицы, Тульская улица. Также плотно сейчас на Среднеохтинском проспекте, Комаровском мосту, Новочеркасском проспекте, на участке проспекта Косыгина.

Ранее мы писали, что на углу Троицкого и Измайловского в результате жесткого ДТП разбился автомобиль.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

Теги: дороги спб, заторы, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 10:47

Всему вина не настроенные светофоры! 

Так по всему городу! 

Куда смотрят компетентные люди?! 

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