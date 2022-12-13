В Петербурге возобновляется плановая работа стационаров, оказывавших помощь пациентам с инфекционными заболеваниями

Стационар-трансформер "Клиническая больница Святителя Луки" полностью перешел на работу в "зелёную зону".

В связи с изменением эпидемиологической ситуации в Петербурге возобновляется плановая работа стационаров-трансформеров, оказывавших помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Стационар-трансформер "Клиническая больница Святителя Луки" полностью перешел на работу в "зелёную зону". Корпус-трансформер был введён в эксплуатацию в 2020 году и при необходимости в кратчайшие сроки перепрофилируется под прием пациентов с инфекционными заболеваниями.

Также с 18 января перестали быть инфекционными 120 коек в корпусе-трансфомере "Госпиталя для ветеранов войн". Возобновили работу неврологическое и травматологическое отделения.

Фото: Комздрав