  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:26
71
nastya960
Код вставки плеера

Полуголые блогеры с Невского извинились за свое видео

0 0

Они пообещали на камеру ГИБДД, что больше так не будут.

Молодые блогеры, которые прокатились по центру города в полуголом виде на крыше автомобиля, принесли свои извинения. Об этом сообщает отдел управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Приношу свои извинения перед всеми гражданами, чью честь и достоинство я затронул, или затронуло это видео. В содеянном раскаиваюсь, раскаиваемся, — заявил молодой человек. Да, больше не будем так. Приносим свои извинения перед всеми.

Блогеры

Напомним, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором молодой человек и девушка ездили на крыше автомобиля. Одеты они были не для суровой петербургской весны. Парень был в одних трусах, девушка в топике и брюках. Парочка энергично танцевала и махала руками прохожим.

Фото и видео: Дорожный инспектор/ ВК

 

Местоположение на карте:

Теги: блогеры, видео, гибдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий