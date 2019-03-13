Полуголые блогеры с Невского извинились за свое видео

Они пообещали на камеру ГИБДД, что больше так не будут.

Молодые блогеры, которые прокатились по центру города в полуголом виде на крыше автомобиля, принесли свои извинения. Об этом сообщает отдел управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Приношу свои извинения перед всеми гражданами, чью честь и достоинство я затронул, или затронуло это видео. В содеянном раскаиваюсь, раскаиваемся, — заявил молодой человек. Да, больше не будем так. Приносим свои извинения перед всеми. Блогеры

Напомним, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором молодой человек и девушка ездили на крыше автомобиля. Одеты они были не для суровой петербургской весны. Парень был в одних трусах, девушка в топике и брюках. Парочка энергично танцевала и махала руками прохожим.

Фото и видео: Дорожный инспектор/ ВК