В Ленобласти планируют заместить 3 тыс. рабочих мест после ухода иностранных компаний

Также в регионе планируют запустить производства, находящиеся в простое, однако они булат работать в меньших объемах.

Число рабочих мест в Ленобласти сокращается из-за ухода ряда компаний из РФ. Также в регионе наблюдается простой заводов. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко в беседе с ТАСС, трудности будут решать с помощью замещения около 3 тыс. рабочих мест.

Руководитель отметил, что запущенные заново производства будут производить продукцию в меньших объёмах.

Сейчас в Ленобласти временно остановили работу 43 предприятия, в частности — вагоностроительный завод в Тихвине. Его запустят уже в августе. Также сохраняется стабильная выплат двух третей зарплаты сотрудникам предприятий, связанных с заводом Hyundai.

Ранее Александр Дрозденко рассказал о льготах для жителей Ленобласти при подключении к электросетям.

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