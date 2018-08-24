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Видео: Недалеко от завода Hyundai грузовик столкнулся с легковушкой

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Пассажиры иномарки получили серьезные травмы.

В пятницу, 24 августа, в Курортном произошло ДТП с участием грузивка и легковушки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Очевидцы выложили в сеть видео с места событий.

Инцидент произошел внутреннем кольце КАД, неподалеку от завода Hyundai. Грузовик одноименный марки столкнулся с Тойтой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы средней тяжести, а пассажирка – тяжелой.   

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: vk.com/spb_today

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Теги: авария , дтп , завод hyundai , кад
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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