Видео: Недалеко от завода Hyundai грузовик столкнулся с легковушкой

Пассажиры иномарки получили серьезные травмы.

В пятницу, 24 августа, в Курортном произошло ДТП с участием грузивка и легковушки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Очевидцы выложили в сеть видео с места событий.

Инцидент произошел внутреннем кольце КАД, неподалеку от завода Hyundai. Грузовик одноименный марки столкнулся с Тойтой. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы средней тяжести, а пассажирка – тяжелой.

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: vk.com/spb_today