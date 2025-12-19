Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель

Также российское ПВО уничтожило управляемую авиационную бомбу и 250 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В четверг, 1 января, воздушно-космические силы России уничтожили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, противовоздушная оборона России уничтожила управляемую авиационную бомбу и 250 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также в ведомстве напомнили, что с начала СВО российские военные уничтожили 670 украинских самолетов, 283 вертолета, почти 27 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Ранее мы сообщали о том, что в минувшую новогоднюю ночь, над территорией России силы ПВО ликвидировали 168 украинских БПЛА. Больше всего украинских дронов было запущено над Брянской областью.

Фото: Piter.TV