Воздушный шар "припарковался" во дворе жилого дома в Петербурге

В одном из дворов многоквартирного дома в Петергофе приземлился аэростат. Корзина и сам шар оказались на газоне посреди двора.

Неожиданное ЧП произошло утром в понедельник, 21 августа, в Северной столице. Жители дома 2 на Чичеринской улице заметили, что в их дворе приземлился воздушный шар. Корзина лежит на боку, полотнище шара также стелется по земле.

Комментаторы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" замечает, что человек на воздушном шаре припарковался во дворе лучше, чем многие автомобилисты.

По неподтвержденным данным из социальных сетей, аэростат приземлился в городе из-за технической неисправности.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург