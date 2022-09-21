В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

В кабине находились 22 человека, они не пострадали.

Воздушный шар с 22 пассажирами на борту совершил экстренную посадку и застрял между скалами в турецкой Каппадокии из-за сильного встречного ветра. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Star. В СМИ уведомили читателей, что после получения уведомления в регион были направлены бригады медиков, сотрудников полиции и пожарных. В текущий момент находившиеся на воздушном шаре люди были благополучно эвакуированы. Среди них были в том числе и иностранные путешественники.

Воздушный шар взлетел рано утром из района Аванос, а спустя несколько часов полета над основными достопримечательностями Каппадокии пошел на посадку близ города Гёреме в Долине любви. Пилот Джанер Узун рассказал прессе о том, что в момент захода на посадку в шар "ударил встречный ветер".

Нас пронесло по камням, и мы аварийно приземлились. Никто из гостей не пострадал. Все они благополучно вернулись в свои отели и продолжают отдых. Джанер Узун, пилот шара

Португальская туристка Роза Силва Мескита сообщила изданию, что пилот профессионально справился в экстренной ситуации и принял все необходимые меры для безопасности кабины.

В Петербурге разработали прототип воздушного шара для нового рекорда Фёдора Конюхова.

Фото и видео: Star