Воздух в Ленобласти в воскресенье прогреется до +12 градусов

Атмосферное давление будет меняться мало.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье, 2 мая. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в 47 регионе ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер – переменный со скоростью в 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, местами до -6 градусов. Днём потеплеет до +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: Piter.tv