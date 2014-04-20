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Воздух в Ленобласти в воскресенье прогреется до +12 градусов
Сегодня, 22:17
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Воздух в Ленобласти в воскресенье прогреется до +12 градусов

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Атмосферное давление будет меняться мало.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье, 2 мая. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в 47 регионе ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер – переменный со скоростью в 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, местами до -6 градусов. Днём потеплеет до +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, ленобласть, прогноз погоды
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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