Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека на севере Москвы

Подозреваемые находятся на допросе в Следственном комитете.

Тимирязевским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по российской столице возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Преступление совершено в северной части города. В настоящее время трое мужчин подозреваются по пунктам "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ, а также по пунктам "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ за вымогательство.

В надзорном ведомстве пояснили, что 29 июля 2024 года фигуранты расследования находились около жилого дома, расположенного по улице Ангарской. Они угрожали физической расправой, а также применили психологическое насилие к потерпевшему. В результате банде удалось насильно посадить жертву в автомобиль и отправиться вместе с ним в Московскую область. Там злоумышленники удерживали человека несколько часов и вымогали у него 300 тысяч рублей за освобождение. Действия нарушителей пресекли сотрудники ГАИ. Они освободили потерпевшего.

Подозреваемые доставлены в подразделение столичного СК, в ближайшее время следователи приступят к их допросу. пресс-служба СК РФ по Москве

Три сестры, умершие в квартире на Комендантском проспекте, были дочерьми священника.

Фото и видео: Столичный СК